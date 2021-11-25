На дорогах Ленобласти смонтированы новые метеостанции

Три новые метеостанции заранее оповестят дорожные службы Ленобласти о грядущей непогоде.

Умные датчики одновременно анализируют больше 10 показателей. Полученные данные позволяют специалистам прогнозировать образование наледи, снежных накатов и дают возможность точно рассчитать необходимое количество реагентов для обработки дорожного полотна.

Метеостанции оснащены также видеокамерами и поставлены в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на Токсовском шоссе (в Токсово), дорогах Волосово — Гомонтово — Копорье (в Копорье) и Павлово — Мга — Луга (поселок Оредеж).

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.