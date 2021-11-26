Цирковые коллективы Ленобласти достойно выступили на «Звездной россыпи»

32 коллектива со всей России собрал I Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов «Звездная россыпь»

Фестиваль проходил на сцене Дворца искусств Ленобласти с 22 по 23 ноября.

«Цирк – это искусство воплощения фантазии. Зрелищное, многогранное, выразительное, оно вызывает неподдельный интерес. Участники фестиваля неизменно удивляют и радуют нас своим бесстрашием, упорством, трудолюбием и артистизмом», ─ сказал председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский.

Гран-при фестиваля завоевала цирковая студия «Арена» из города Заречный Свердловской области с номером «Дикий лес» в номинации «Групповой эквилибр-каучук». В номинации «Эквилибр» главный приз фестиваля достался Елизавете Валуйских из Петербурга за номер «Волшебный сон».

Коллективы из Ленобласти, к сожалению, не получили призовые места или Дипломы лауреатов I степени. Ребятам есть у чему стремиться в следующем году.

Фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры РФ и Российского Дома народного творчества.