В развитие сельской местности в Ленобласти вложат 1,15 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства России одобрило 17 проектов комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области. На их реализацию в 2022-2024 годах из федерального бюджета выделят 1,15 миллиарда рублей.

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Проекты подразумевают строительство в сельских территориях социальных и культурных объектов, а также реконструкции и реновации существующих.

На 2022 год в программу финансирования из федерального бюджета внесены работы в Ломоносовском и Лужском районах. Это: реновация Аннинской средней школы и детского сада, реконструкция здания Дома культуры в Новоселье, организация распределительного газопровода, создание футбольного поля в Оредеже, капитальные ремонты в детском саду, средней школе и Доме творчества.

На 2023 и 2024 годы запланированы реконструкция и строительство объектов различной социальной направленности в Бокситогорском, Волосовском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах.