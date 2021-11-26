В Шлиссельбурге прошла церемония закладки двух рыбопромысловиков

Церемония прошла на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.

Памятные таблички к килям будущих рыбопромысловиков прикрепили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Глава Ленобласти отметил, что для региона большая честь, что правительство РФ выбрало именно завод в Шлиссельбурге площадкой для строительства таких серьёзных судов для рыбохозяйственного комплекса, для науки России.

«Более чем тысячный коллектив завода заслужил право делать такие суда, потому что у него есть огромные компетенции и серьёзный опыт. Завод с богатой историей работает сегодня с полной загрузкой, спускает на воду суда различных модификаций при хорошем качестве и полностью в нормативные сроки. Спасибо за поддержку и доверие, я уверен, что коллектив не подведёт», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Судостроительный завод в Новой Ладоге вдохнут новую жизнь на 200 млн рублей. Судостроительный завод «РОСТР» входит в группу компаний «Корпорация «ОБОРОНТЕХ» и осуществляет свою деятельность на территории бывшего «Новоладожского судоремонтного завода» в 2018 году. В планах предприятия продолжение модернизации верфи ― до 2024 года инвестиции в это направление составят свыше 200 млн рублей.