Со «Скандинавии» угнали трактор за 1,5 миллиона рублей

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 20:00 в полицию Выборгского района обратился директор строительной фирмы.

Вам будет интересно «Он невкусный оказался»: рассказываем, как ДТП с отрезанной головой под Всеволожском вывело полицию на убийцу и каннибала Как сообщал ivbg.ru, изуродованное тело мужчины выпало из багажника автомобиля после аварии 20 ноября около 04:30 на 24 километре трассы... 22.11.2021 1851

С 189 километра трассы «Скандинавия» угнали синий трактор «Беларусь», взятый им в аренду. Стоимость техники – 1,5 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.