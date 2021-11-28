Фото: На кладбище в урочище Юхкома вновь затопило могилы – проблему так и не решили с 2017 года  

В паблике «СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП» сообщают: на кладбище в урочище Юхкома Кингисеппского района Ленинградской области вновь произошло подтопление. При этом дренажные системы местные власти обещали починить еще в 2017 году.

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Как сообщал ivbg.ru, 9 августа 2017 года, после того, как на кладбище всплывали гробы из-за стоячей воды, администрация Кингисеппского района объявила тендер на ремонт хозяйственных проездов и водоотводных канав в урочище Юхкома.

Начальная цена контракта составляла 1 миллион 750 тысяч рублей.