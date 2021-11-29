Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Редкое природное явление сегодня могут наблюдать жители Выборгского района Ленобласти.

Бухта Защитная Выборгского залива покрылась ледяными кувшинками. Впервые они образовались неделю назад, тогда небольшие льдинки лишь только начали появляться в бухте.

Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта ЗащитнаяФото: Наталья Тихомирова, парк Монрепо
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Фото: Наталья Тихомирова, парк Монрепо
Вам будет интересно
Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками парк Монрепо, Ленобласть, ледяные кувшинки, Выборгский район, Выборгский залив, Выборг, бухта Защитная
Сильный снег, метель и порывистый ветер - прогноз погоды в Ленобласти на 30 ноября
В Ленобласти во вторник, 30 ноября, ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня ожидается снег, местами сильный. Местами -...
29.11.2021 91
Автор