Фото: в выборгском парке Монрепо бухта покрылась ледяными кувшинками

Редкое природное явление сегодня могут наблюдать жители Выборгского района Ленобласти.
Бухта Защитная Выборгского залива покрылась ледяными кувшинками. Впервые они образовались неделю назад, тогда небольшие льдинки лишь только начали появляться в бухте.
Фото: Наталья Тихомирова, парк Монрепо
Фото: Наталья Тихомирова, парк Монрепо
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