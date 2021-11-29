Утро жильцов одного из ЖК в Петербурге началось с пьяного дебоша полуголого соседа — видео

Жители ЖК «Цветной город» поделились кадрами перформанса, который устроил их сосед ранним утром.

Видео опубликовали в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 29 ноября. Как поделились жильцы дома по улице Чарушинской, 12, молодой человек в 5:30 бегал по этажам, звонил во все квартиры и громко желал всем доброго утра.

Пьяные выходки соседа в итоге попали на запись видеокамеры, установленной в подъезде. Удалось ли найти дебошира, пока неизвестно.