Утро жильцов одного из ЖК в Петербурге началось с пьяного дебоша полуголого соседа — видео

Жители ЖК «Цветной город» поделились кадрами перформанса, который устроил их сосед ранним утром.
Видео опубликовали в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 29 ноября. Как поделились жильцы дома по улице Чарушинской, 12, молодой человек в 5:30 бегал по этажам, звонил во все квартиры и громко желал всем доброго утра.
Пьяные выходки соседа в итоге попали на запись видеокамеры, установленной в подъезде. Удалось ли найти дебошира, пока неизвестно.
Вам будет интересно
Очевидец поделился кадрами странного инцидента на одном из проспектов города на Неве. Присыпанная снегом иномарка просто стоит среди потока проезжающих...
29.11.2021 78