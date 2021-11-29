Утро жильцов одного из ЖК в Петербурге началось с пьяного дебоша полуголого соседа — видео

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Жители ЖК «Цветной город» поделились кадрами перформанса, который устроил их сосед ранним утром. 

Видео опубликовали в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург вечером, 29 ноября. Как поделились жильцы дома по улице Чарушинской, 12, молодой человек в 5:30 бегал по этажам, звонил во все квартиры и громко желал всем доброго утра.

Пьяные выходки соседа в итоге попали на запись видеокамеры, установленной в подъезде. Удалось ли найти дебошира, пока неизвестно.

Вам будет интересно
Утро жильцов одного из ЖК в Петербурге началось с пьяного дебоша полуголого соседа - видео хулиган, плохие соседи, Петербург, дебош, алкоголь
Видео: неизвестный забыл свою машину на проезжей части почти в центре Петербурга
Очевидец поделился кадрами странного инцидента на одном из проспектов города на Неве. Присыпанная снегом иномарка просто стоит среди потока проезжающих...
29.11.2021 78
Автор