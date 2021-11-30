Видео: дороги Ленобласти и Петербурга замело ночным снегопадом – образуются пробки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ночной снегопад засыпал магистрали Ленинградской области так сильно, что по некоторым, в частности, в Выборгском районе, невозможно проехать. Не лучше дела и в Санкт-Петербурге.

На выезде из одного из поселков в Выборгском районе есть крутая гора. По заснеженной дороге выехать из поселка невозможно, машины буксуют и застревают. В своем пике пробка на выезде достигала 20 автомобилей.

194872
Фото: 47channel.ru

А дорогу на трассе «Скандинавия» полностью замело. Водители видят только направление и дорожные знаки.

Вам будет интересно
Видео: дороги Ленобласти и Петербурга замело ночным снегопадом – образуются пробки Санкт-Петербург, Ленинградская область
Ремонт электролиний повредил историческую мостовую в Выборге
Администрация Выборгского района отказалась принимать выполненные работы на Рыночной площади в Выборге, где филиал ЛОЭСК «Выборгские электрические сети» отремонтировал подземную...
30.11.2021 56

В Санкт-Петербурге ситуация также непростая. Замело Пулковское шоссе, КАД, въезды. Пробки в городе достигли 10 баллов. Дорожные службы работают над устранением последствий снегопада.

Автор