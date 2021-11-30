«Ъ»: семь генералов и полковников Росгвардии заподозрили в махинациях на 192 млн рублей

Семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии заподозрили в хищениях и злоупотреблениях, против них планируют возбудить уголовное дело.

«Коммерсант», ссылаясь на источники. — Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии, — пишет газета, ссылаясь на источники.

Все указанные офицеры проходили проверку из-за внедрения в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость», объединяющей в едином реестре все объекты ведомства, однако она так и не заработала.

Как отмечает издание, поводом для проверки стали материалы службы собственной безопасности Росгвардии, касающиеся деятельности ведомства и предшествующих ей внутренних войск МВД. Интерес ревизоров и прокуроров вызвали подробности попыток внедрения «Недвижимости» в 2012–2016 годах во внутренних войсках МВД, прекративших свое существование пять лет назад.

Главный центр автоматизированной системы управления ВВ МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени Соломатина заключили контракты, согласно которым система должна была заработать к 2016 году. Офицеры собственной безопасности, работавшие по личному указанию главы Росгвардии Виктора Золотова, выяснили, что «Недвижимость» существовала лишь на бумаге, при этом все выделенные на ее создание 192 миллиона рублей были «освоены» полностью.

По предварительным подсчетам, только завышение цены произведенных работ составили около 90 миллионов рублей.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве попали несколько экс-руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, в том числе генерал-майор Андрей Козлов, в свое время повышенный до замначальника главного управления связи Росгвардии, и три офицера в звании полковника, сообщает «Коммерсант».

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Предполагается, что в 2017 году офицеры Росгвардии подписали фиктивные акты о введении неработающей «Недвижимости» в строй. В итоге служебная проверка Росгвардии и прокуратуры получили новый вектор развития. В этом случае претензии о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия, возникли к экс-начальнику ГУ связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову, а также руководителю департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову, отмечает газета.