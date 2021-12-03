В последней серии проекта «Независимые люди» речь идет о наркотиках. Федор начал принимать запрещенные вещества с 1998 года. Через три года заработал ВИЧ, а потом и гепатит. Из восьми друзей его детства после наркотиков выжил лишь один. Сам Федор всю жизнь боролся с зависимостью, сейчас в ремиссии. Болезнь перекрывала здравые сигналы от мозга о прекращении приема, но он смог перебороть ее и в августе стал отцом.

Момент из детства

Я перестал искать причины, из-за которых пришел к наркотикам, когда начал возвращаться к нормальной жизни, работая, в том числе по программе в «Ручье».

Вспоминаю момент из детства, когда брал прозрачную металлическую бутылку из под дорогой водки, наливал туда воду и готовил закуски. Так делал мой отец, когда к нему приходил друг. Видя это, повторял его действия. Я не понимал, какой в этом прикол, но пытался максимально подражать родителю в своей игре. Наверное, уже тогда это свидетельствовало о предрасположенности к подобным зависимостям.

Абсолютно нормальная семья

У меня есть брат, который старше меня на семь лет. Мы с ним полные противоположности друг друга. Он всегда был усидчивый. Умел рисовать. Самостоятельно делал уроки без надзора со стороны взрослых. Он достиг хороших результатов, занимаясь спортом. Сам поступил в военное училище и успешно его закончил. Всегда следил за порядком и умел копить деньги. Я был абсолютно другой, хотя мы и росли в одной семье, окруженные заботой и любовью. Не помню, чтобы меня били или серьезно наказывали, даже когда я заслуживал этого. В подростковом возрасте часто хулиганил с пацанами. Я хотел чем-то заниматься — шел и занимался. То есть не было предпосылок к тому, что в итоге произошло. Возможно, у меня с детства была гиперактивность. Я никогда не сидел на месте, поэтому часто травмировался. В школе быстро усваивал материал, поэтому быстро терял интерес к урокам. 45 минут занятия давались с трудом из-за природной неусидчивости. Из-за этого успеваемость была средняя. Мама работала библиотекарем в моей школе, поэтому я ее благополучно закончил.

Самостоятельность

В период моего переходного возраста отец начал выходить в море. Его подолгу не было дома. Брат тогда находился в военном училище. А мать всегда была очень мягким человеком. При всей заботе в семье, я жизнь познавал сам. Никто не мог донести до меня, что нужно было в конкретной ситуации поступать так-то и так-то. То есть приходилось на собственном опыте познавать, почему именно так — правильно. У меня не получась делать так, как следует.

Гиперопека это не выход

Гиперопека оказывает такое же пагубное влияние на ребенка как и безответственный подход. Меня не сильно опекали. Я самостоятельно не выбирался из проблем, но сам в них влезал. Я видел людей, которых чрезмерно контролировали. Родители, действуя таким образом, наверное, полагали, что ребенок в какой-то момент вырвется из этого.

Тут вопрос, как я это вижу, скорее всего, в доверии к Богу. Я не смогу проконтролировать все. В моих силах только что-то рассказать или показать. Я предоставляю Богу возможность заботиться о моем ребенке, в тех моментах, где не в моих силах осуществить контроль. Также считаю, что и в моей жизни Всевышний сыграл большую роль. Мать меня отмаливала. Ее молитвы помогли мне не сгинуть и не попасть в тюрьму.

Когда понял, что наркотики побеждают

Был такой момент, когда я уже употреблял тяжелые наркотики и проходил через ломку. Организм был молодой. Физически меня ничего не беспокоило. Неделю я приходил в себя, самостоятельно выхаживался. Несколько лет употребление удавалось контролировать. А после все поменялось: месяц приема доводил до того, что проявлялась физическая зависимость. Меня это пугало. Я закрывался и переламывался, сидя дома. Когда это заканчивалось, в голове появлялась мысль, что ситуация вышла из под контроля. В первый раз, как меня хорошенько тряхнуло, все продолжало двигаться в таком духе: употребление, переломка, какая-то борьба и опять срыв. Это все длилось и длилось. В какой-то момент понял, что все. Меня сильно беспокоила навязчивая мысль: «Ты находишься — где угодно, делаешь — что угодно, а сознание прокручивает множество вариантов употребления». То есть даже когда ты не хочешь принимать мозгом на уровне каких-то чувств, то тяга не отпускала. От этих мыслей было не отвлечься, не уйти.

Наркотики, как навязчивая мысль

Мне кажется, что я был втянут в историю с наркотиками до того, как первый раз употребил. Потому что, когда это произошло, я понял, что запрещенные вещества — это мое. В первые разы я ощущал эйфорию. Под конец наркотики перестали на меня действовать желанным образом. Перед отказом от них употребление могло меня угробить, потому что были ситуации, когда, даже те люди, кто продавал мне вещества, если я через пять минут не выходил из подъезда, гнали меня оттуда. Это происходило из-за того, что я постоянно завышал планку: принимал норму и еще вверху закидывался. Мои состояния под наркотиками делали меня невменяемым. Соупотребители больше не могли находиться рядом со мной. У меня случилось множество передозировок. Это один аспект.

Зависимость убивает

Второй заключает в том, что в состояниях, когда находишься на грани между жизнью и смертью, что-то все-таки происходило. Чудо, что я не умер. Из тех восьми ребят, с кем мы дружили со школы и начали совместное употребление запрещенных препаратов, в живых остались только двое — я и еще один человек.

Как узнали и отреагировали родственники?

Это, наверное, как у многих зависимых. Сейчас большинство людей знают хобя бы визуальные признаки зависимости. А в то время можно было свободно ходить под кайфом и 90% людей не понимали, что я в состоянии наркотического опьянения.

Не помню, как именно это произошло, но когда они узнали и сопоставили факты, то поняли, что это длится продолжительное время. Родителей это изначально повергло в шок. Потом наступила стадия отрицания. Люди легко верят, если говоришь, что завязал, а само употребление являлось простым баловством. Наверное, это психика так работает. Хочется верить в счастливый исход.

У меня в августе родился сын. Думая об употреблении ребенка со точки зрения родителя, я не представляю какого это. Хотя нет, представляю, сам был с той стороны. Знаю, что он от этого не застрахован и сделать это нереально.

Как прием наркотиков отразился на тебе?

Долгое время употребление никак не сказывалось. Потом, вероятно, я расшатал здоровье периодическим приемом наркотиков: то употреблял, то нет. Итог — ВИЧ, который у меня уже очень давно и гепатит. Последние ломки пережил с большим трудом. Если я начал принимать в 1998 году, то в 2001 первом у меня уже был ВИЧ.

На сегодняшний день мне уже получше. Пролечил гепатит, разобрался с иммунной системой.

Остаешься зависимым сегодня?

Зависимое поведение со всеми навязчивыми идеями — непостоянное. Иногда чувствовал себя лучше, иногда хуже. Я могу свою зависимость в работе проявлять, то есть рабочая деятельность превращается в наркотик. Я видел разное. Общался же в тех кругах, кто также употребляет, но остается чистым. Видел тех, кто играет на деньги. Меня это не зацепило. Конечно, я остаюсь зависимым. Это проявляется во всем.