Джордж Мартин выпустит книгу о создании сериала «Игра престолов»

Писатель Джордж Мартин намекнул на издание книги о создании сериала «Игра престолов». Она получит название Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers.

По словам представителя писателя сейчас писатель обеспокоен концовкой сериала. Несмотря на то, что Мартин являлся консультантом шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, они решили изменить план сценария.

— Джордж знал, как должна развиваться история. Он говорил: «Вы не следуете моему плану». Первые пять сезонов придерживались схемы Джорджа, а затем шоураннеры ушли за ее пределы, — говорится в публикации.

Напомним, в данный момент канал HBO готовится к релизу приквела «Игры престолов», а также сериала «Дом дракона», где действие будет разворачиваться за 300 лет до событий оригинальной серии. Премьера последнего назначена на следующий год.