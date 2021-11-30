«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках 45-летнего петербуржца, пропавшего 4 месяца назад

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются поиски Юрия Анисимова, который числится в пропавших с июля этого года.

La1Nmr9tfi4
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Просьбу о помощи в поисках мужчины разместили в сообществе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер социальной сети «Вконтакте».

Как сообщают волонтеры, Юрий Анисимов бесследно исчез в июле 2021 года. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

Вам будет интересно
"ЛизаАлерт" просит помощи в поисках 45-летнего петербуржца, пропавшего 4 месяца назад пропал человек, поисковики, Петербург, ЛизаАлерт, Ленобласть, волонтеры
В Ленобласти продолжаются поиски мужчины, пропавшего больше 3 лет назад при странных обстоятельствах
В социальной сети "Вконтакте" уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз...
12.11.2021 396
Автор