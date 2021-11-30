«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках 45-летнего петербуржца, пропавшего 4 месяца назад

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются поиски Юрия Анисимова, который числится в пропавших с июля этого года.

Просьбу о помощи в поисках мужчины разместили в сообществе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер социальной сети «Вконтакте».

Как сообщают волонтеры, Юрий Анисимов бесследно исчез в июле 2021 года. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно.