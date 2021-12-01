В России стал бесплатным доступ к социально значимым сайтам

В России сегодня, 1 декабря, доступ к сайтам государственных органов и социально значимым ресурсам стал бесплатным.

К таким сайтам теперь относятся портал госуслуг, ресурсы госорганов и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов. Об этом сообщает РБК.

Абоненты не будут оплачивать передачу данных операторам при посещении этих сайтов