В России стал бесплатным доступ к социально значимым сайтам

В России сегодня, 1 декабря, доступ к сайтам государственных органов и социально значимым ресурсам стал бесплатным.
К таким сайтам теперь относятся портал госуслуг, ресурсы госорганов и местного самоуправления, а также государственных внебюджетных фондов. Об этом сообщает РБК.
Абоненты не будут оплачивать передачу данных операторам при посещении этих сайтов
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28.09.2021 331