В России задержали более 80-ти подпольных оружейников

ФСБ показала кадры операции по задержанию подпольных оружейников в 21 регионе России.

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По информации телеграм-канала RT на русском, в России задержали 85 подпольных оружейников.

Отмечается, что у злоумышленников было изъято 353 единицы отечественного и иностранного огнестрела.

Ликвидировано 17 подпольных мастерских. Возбуждено уголовное дело.