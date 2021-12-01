В России задержали более 80-ти подпольных оружейников

ФСБ показала кадры операции по задержанию подпольных оружейников в 21 регионе России.
По информации телеграм-канала RT на русском, в России задержали 85 подпольных оружейников.
Отмечается, что у злоумышленников было изъято 353 единицы отечественного и иностранного огнестрела.
Ликвидировано 17 подпольных мастерских. Возбуждено уголовное дело.
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