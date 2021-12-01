В Петербурге заметили автомобилиста, который выгуливал собаку по проезжей части, находясь при этом за рулем иномарки.

На кадрах видно, как пес на поводке бежит по заснеженной дороге рядом с автомобилем хозяина. Как сообщают очевидцы, несколько раз собака чуть не попала под колеса машины, иногда на встречный поток вылетала.

Позже мужчина объяснил «Известиям» свой поступок – таким образом он тренировал собаку.

«Ему надо движение. Не знаю, как люди это восприняли, но это удобно. Я не могу с ним бегать. Мне физически тяжело это делать. А вот так тренировать собаку — это оптимальный вариант», — рассказал мужчина.

По его словам, никакого риска здоровью питомца такой способ прогулки не представлял. Машина двигалась на низкой скорости, и на дороге почти не было движения.