Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $38 миллиардов

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло еще почти на 38 млрд долларов.

Этот индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинге BBI — 500 богатейших людей мира, включая 27 граждан России. При этом, отмечает агентство, на 1 ноября показатель составил 65,6 млрд долларов, но за последний месяц бизнесмены в совокупности потеряли больше 27 млрд. Об этом сообщило РИА Новости.

Наиболее заметный рост зафиксирован у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона — на 6 млрд долларов, до 30,8 млрд, у совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — на 4,3 млрд долларов, до 21,6 млрд, а также у владельца «Северстали» Алексея Мордашова (+ 4,18 млрд, до 27,2 млрд). Владелец «Норникеля» Владимир Потанин, который занимает второе место в рейтинге после Михельсона, увеличил состояние на 21 млн долларов — до 30 млрд.