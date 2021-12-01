Смертность в России за последний год стала рекордной со времен войны

Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 тысяч тысяч.

Как пишут «Ведомости», смертность в России за последний год превысила 2,4 миллиона человек. Это худший показатель после времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Естественная убыль населения без учета миграции превысила отметку в 990 000 тысяч.

За минувшие сутки в Смоленской области официально зарегистрированы еще девять летальных исходов от коронавируса. Общее число жертв за всё время пандемии — 2145 человек.

С начала года численность населения сократилась на 9,5 тыс. человек, или на 1,0%. Для сравнения, в доковидном 2019 году численность населения Смоленской области составляла 942,4.