Выборгская прокуратура возбудила административные дела и заподозрила мошенничество после проверки школы в Коробицыно

По итогам проверки деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Коробицынская средняя общеобразовательная школа» сотрудники выборгской прокуратуры зафиксировали ряд нарушений.

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Нарушения выражены «в неисполнении санитарно-эпидемиологического законодательства, норм пожарной безопасности, прав на образование, а также нарушения бюджетного законодательства, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств, неисполнения и ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта».

Должностные лица МБОУ привлечены к административной ответственности по ст. 20.4, 6.7, 15.15.10, 7.31, 7.32, 7.30 КоАП РФ.

Главе администрации Выборгского района вынесено представление с требованием устранить нарушения и защитить права несовершеннолетних на образование, охрану жизни и здоровья.

Также внимание прокуратуры привлек подрядчик, занимавшийся ремонтом кровли школы в Коробицыно. Его подозревают в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Договор на ремонт кровли с этим подрядчиком был заключен в начале 2021 года. Позже его расторгли по соглашению сторон из-за резкого повышения цен на строительные материалы. По результатам более поздней конкурсной процедуры тот же подрядчик должен был приступить к ремонту.

Однако работы тормозились «из-за не поставленных в срок материалов». При этом комиссия, в которую входили, в том числе, сотрудники районного комитета образования, перед началом учебного года школу проверила и начать обучение разрешила.

До сих пор муниципальные и районные власти не пытались включить учебное заведение, нуждающееся ремонте, в областную программу реновации. Все это привело к тому, что ученики из школы в Коробицыно теперь обучаются в Красносельской школе.