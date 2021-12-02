Главврач детской поликлиники Выборга пояснила проблему вызова педиатров

Телефон для вызова детского врача на дом в Выборге 1 декабря оказался практически недоступен. Как сообщает gazetavyborg.ru, на многоканальный номер не могли дозвониться множество родителей.

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По словам главного врача детской больницы Людмилы Андреевы, произошли проблемы технического характера на стороне «Ростелекома».

«Сегодня утром два канала из трех не работали. Это технические проблемы «Ростелекома». Мы подали заявку. Специалисты должны были провести ремонтные работы сначала у себя на оборудовании, потом приехать в поликлинику», – рассказала Людмила Андреева

Главный врач отметила, что в последние дни поступает большое количество вызовов педиатров на дом. Медики фиксируют вспышку гриппа.