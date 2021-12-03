По информации ivbg.ru, прибывшие в Пулково транзитными рейсами «Лондон — Стамбул — Санкт-Петербург» пассажиры для пересечения границы выбрали «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Однако сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже упаковку с сухой растительной смесью. Общий вес находки – около 1,5 граммов. Экспресс-анализ показал, что это наркотическое средство.

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По факту контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.