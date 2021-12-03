Пять туристских фестивалей получили Гран-при X Национальной премии в области событийного туризма

«Для событийных мероприятий Ленинградской области 5 Гран-при — это рекорд», — отметили в комитете по культуре и туризму Ленинградской области.

Победителями стали:

— в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население свыше 100 000 человек» фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

— мотофестиваль «Baltic Rally» в Выборге в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства – население до 100 000».

— «Рыцарские сезоны в Выборге» в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности».

— II хоровой фестиваль Ленобласти стал победителем в номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате».

— курорт «Игора», расположенный в Приозерском районе, в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2018 году пять наград регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards получили различные туристические проекты из Ленобласти. Также экскурсионные туры в Ленобласть по итогам открытого голосования, проходившего на сайте всемирно известной туристской премии National Geographic, набрав 41% голосов, заняли первое место в номинации «Российский экскурсионный отдых».

В 2019 году три турпроекта из Ленобласти заняли призовые места на Russian Event Awards. «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма», второе место — у информационно-туристского центра Ленобласти («Лучший региональный ТИЦ — организатор туристических событий»), Календарь туристических событий региона 2019 года занял третье место в номинации «Лучший региональный календарь туристических событий».