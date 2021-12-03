Ледоколам разрешили ломать лёд у Выборга и Петербурга со следующей недели

С 8 декабря на акватории морского порта Выборг и на подходах к нему начнётся период ледокольных проводок судов.

Соответствующее распоряжение подписал капитан порта Игорь Малафеев, передает 47news в пятницу, 3 декабря. В Большом порту Петербурга ледоколы могут заработать на несколько часов раньше. В нём период ледокольных проводок стартует в 8 часов утра 7 декабря.

В случае необходимости крушить первый лёд в Выборгском заливе и Невской губе ледоколы смогут уже со следующей недели. В настоящее время в Финском заливе наблюдается чистая вода, но с реки Нева происходит вынос шуги, то есть рыхлого льда. Все одиннадцать ледоколов находятся в эксплуатационном резерве.