Россиян могут ограничить в использовании личного транспорта в угоду экологии

Россияне пересядут на общественный транспорт.

Правительство России опубликовало транспортную стратегию России до 2035 года, которая предусматривает отказ россиян от использования личного транспорта в пользу общественного. На долгосрочные планы планируется потратить 60 триллионов рублей, пишет «Комерсантъ».

Основная цель стратегии – снизить количество личных машин на дорогах страны, которые значительно вредят экологии. Транспорт выбрасывает в атмосферу вредные примеси, и 82% из них происходит за счёт стирания дорожного покрытия и механических частей автомобиля.

Проблему, как считают в правительстве, нужно решать радикально, россиян ограничат в использовании личных авто и пересадят на общественный транспорт.

Вводить ограничения будут поэтапно. Прежде всего будет снижено количество машин с двигателями «низких экологических классов».

Также для решения этой проблемы более чем в тысячу раз увеличат количество заправок для электромобилей, нарастят число станций технического обслуживания для такого вида транспорта.

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Помимо этого, в рамках борьбы с дорожным шумом ведут цифровые методы контроля шума.