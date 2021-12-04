Лобовое ДТП произошло в в Тосненском районе

Автор: Александр Селиванов
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В аварии погибла собачка.

По информации сообщества Никольское.NET — группа города Никольское, авария с участием трех автомобилей произошла днем 4 декабря на трассе А-120 между Тосненской объездной и поворотом на Никольское.

Информация о пострадавших не поступала. Однако в аварии погибла собака.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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01.12.2021 251
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