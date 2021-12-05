В субботу, 4 декабря, в Гатчине открылось новое пространство «Аэропарк». Год назад он стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Аэропарк» оборудовали несколькими обкатами для спортсменов. Там есть велодорожки и две площадки для летних спортивных игр. Также установили площадку для со специальными снарядами для дрессировки животных.

Ф ото: ЛентаТВ24

Работы по благоустройству «Аэропарка» продолжаются в данный момент. Часть пространства превратится в пешеходный маршрут, посвященный истории авиации.