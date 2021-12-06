Пожарные спасли из горящего дома в Сясьстрое двух женщин

Сообщение о пожаре в частом доме в Сясьстрое в Волховском районе поступило поздним вечером в воскресенье, 5 декабря.

Огонь распространился на площади в 150 квадратных метров. С возгоранием боролись 12 человек и 3 единицы спецтехники. Из огня спасатели вынесли двух пожилых женщин 78 и 80 лет. Их передали врачам скорой помощи.

Причины пожара выясняются.