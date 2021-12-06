Бывшего главу Всеволожского района подозревают в растрате 121 млн рублей

Следственный комитет России предъявил обвинения в многомиллионной растрате бывшему главе администрации Всеволожского района Александру Соболенко.

Уголовное дело об особо крупной растрате возбудили после рассмотрения заявление граждан, обратившихся на личный прием к председателю Следственного Комитета Александру Бастрыкину. Об этом 6 декабря, сообщает 47channel со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По материалам следствия, бывший глава района с 2012 по 2013 года на основании обращения председателя СНТ «Осинка» вынес ряд постановлений о выделении земли для расширения садоводства. По документам на кадастровый учет в Росреестре был поставлен участок площадью почти 20 га. После этого администрация района и СНТ заключили договор аренды, который предполагал передачу земельных участков для льготных граждан. Однако, как отмечает Следком, Соболенко с целью растраты решил договор расторгнуть, исключив такую возможность предоставления земли.

В результате незаконные действия экс-главы причинили ущерб муниципальному образованию на сумму более 121,4 миллиона рублей. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и причастных лиц к произошедшему.

Подобный эпизод противоправной деятельности приписывают и бывшему главе Выборгского района. Однако в этом случае возможные хищения приближаются к миллиарду рублей.