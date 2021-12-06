Россия и Индия заключили контракт на поставку 600 тысяч автоматов Калашникова

Гендиректор «Калашникова» отметил, что совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited произведет крупнейшую партию оружия.

Об этом вечером, 6 декабря сообщает ТАСС. РФ и Индия заключили соглашение на поставку министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства.