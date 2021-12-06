Россия и Индия заключили контракт на поставку 600 тысяч автоматов Калашникова

Гендиректор «Калашникова» отметил, что совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited произведет крупнейшую партию оружия.
Об этом вечером, 6 декабря сообщает ТАСС. РФ и Индия заключили соглашение на поставку министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства.
Сегодня, 6 декабря, в Дели в рамках встречи министров обороны России и Индии был подписан контракт на поставку Министерству обороны Индии более 600 тысяч автоматов АК-203, произведенных в Индии», — проинформировали в пресс-службе.