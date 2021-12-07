Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Владимир Путин утвердил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 13 890 рублей. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Изначально законопроект предполагал установить в 2022 году МРОТ в 13 617 рублей в месяц, Госдума одобрила его в первом чтении. Ко второму чтению Путин предложил повысить размер до 13 890 рублей.

Напомним, МРОТ в этому году составляет 12 792 рубля.

Ранее в России утвердили прожиточный минимум на следующий год, он составит 12 654 рубля на человека.