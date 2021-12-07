В ЗакСобрании Ленобласти наградили победителей олимпиады Эйлера

Сегодня, 7 декабря, на заседании ЗакСобрания Ленобласти лучшим учителям математики области вручены медали фонда Эйлера и дипломы и премии

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, организаторами региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера, которая ежегодно проводится среди региональных учителей математики, являются ЗакСобрание Ленинградской области и Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Л. Эйлера. Олимпиада проходит в целях мотивации учителей математики к преподавательской деятельности и выявления лучших представителей профессии.

С приветственным словом к победителям и депутатам областного парламента обратился Сергей Востоков — президент Международного благотворительного фонда поддержки математики имени Леонарда Эйлера, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Чебышёва, председателю жюри региональной олимпиады. Он поздравил победителей олимпиады и отметил их высокий профессионализм.

Председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин вместе с Сергеем Востоковым вручили победителям дипломы, цветы и медали Фонда Эйлера.

Победителями в этом году стали:

1 место — Пусев Руслан Сергеевич — учитель математики средней общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Тосно.

2 место: Данилюк Вячеслав Анатольевич — преподаватель математики Выборгского политехнического колледжа «Александровский» и Цишевич Павел Дмитриевич — преподаватель математики Государственного Бюджетного Учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»;

3 место: Дмитренок Марина Григорьевна — учитель математики Громовской средней общеобразовательной школы п. Суходолье Приозерского района; Иноятова Ольга Александровна — учитель математики муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» города Кириши; Праздникова Елена Владимировна — учитель математики Разметелевской средней общеобразовательной школы Всеволожского района.