Медикам Ленобласти, работавшим в красных зонах, выплатили 1,5 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, работавшим с коронавирусными больными, с января по октябрь этого года выплатили 1,5 млрд рублей.
Об этом во вторник, 7 декабря рассказал глава Александр Дрозденко во время ежегодной пресс-конференции. Кроме того, на обеспечение «расходниками» стационаров было потрачено 346 млн рублей, а оборудования закуплено на 2,7 млрд рублей.
Губернатор Ленобласти также высказался по поводу введения системы ковид-светофора, когда в случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.
Был период, когда треть системы здравоохранения работала на больных COVID-19. Многие спрашивают, оправдала ли себя система «Светофор» или нет. Я считаю, что оправдала и по тем цифрам, которые есть в Ленобласти, и по тем мерам, которые мы принимали, — сообщил глава Ленобласти.