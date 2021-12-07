Медикам Ленобласти, работавшим в красных зонах, выплатили 1,5 млрд рублей

На выплаты медицинским работникам, работавшим с коронавирусными больными, с января по октябрь этого года выплатили 1,5 млрд рублей.

Об этом во вторник, 7 декабря рассказал глава Александр Дрозденко во время ежегодной пресс-конференции. Кроме того, на обеспечение «расходниками» стационаров было потрачено 346 млн рублей, а оборудования закуплено на 2,7 млрд рублей.

Губернатор Ленобласти также высказался по поводу введения системы ковид-светофора, когда в случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями.