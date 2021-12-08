В Санкт-Петербурге завелся онанист, преследующий женщин и детей — видео

Мужчина действует в основном в Невском районе.

По информации телеграм-канала Пингвин, опасный онанист преследует женщин и детей по всему Невскому району. Последний раз мужчину проспекту Пятилеток.

Жертвы нездорового человека сообщают, что он невысокий, плотный, в чёрной куртке и шапке, по другой информации одет в спортивное.

Мужчина сначала спрашивает время и просит показать телефон, а потом снимает штаны и начинает свое темное дело.

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Если вы увидите этого злоумышленника, то сообщите о нем в полицию, пока он не совершил чего похуже.