Владельцы Telegram-каналов смогут запрещать скриншоты и пересылку сообщений

Мессенджер Telegram разработал и представил несколько обновлений, которые придутся по вкусу тем, кто не любит оставлять электронные следы. Новая версия позволяет защищать контент каналов и групп от копирования и пересылки.

На сайте Telegram сообщается, что создатели фотографий или видеозаписей смогут запретить подписчикам пересылать сообщения и делать снимки экрана. Для активации функции надо в профиле чата перейти в «Тип группы/канала» и нажать кнопку «Запретить копирование».

Пользователи также смогут удалять историю переписки за определенный день или промежуток времени в личных чатах. В любых других чатах появится возможность автоматически удалять публикации после их размещения.

В публичных сообществах появилась функция анонимных комментариев. Во избежание «нежелательного внимания» к личной учетной записи можно будет общаться от лица группы в целом.

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Мессенджер Telegram также расширит возможность управления подключенными устройствами, авторизации через звонок и некоторыми другими функциями.