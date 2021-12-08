Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor

В сообщении браузера уточняется, что с декабря провайдеры блокируют доступ к Tor, а теперь РКН блокирует основной сайт.

Браузер Tor в своем блоге сообщил, что с 1 декабря российские провайдеры начали блокировать доступ к программе, а теперь Роскомнадзор заблокировал основной сайт браузера.

О блокировке предупреждалось днем ранее, и Tor после этого стал призывать пользователей создавать как можно больше новых мостов, чтобы не допустить этого. Саратовский районный суд вынес 8 декабря решение, позволяющее РКН ограничить доступ к сайту.

В сообщении блога Tor отмечается, что Россия – вторая по количеству пользователей страна: ежедневно 300 тысяч россиян используют Tor, это 15% от всех пользователей.

Использование анонимайзеров и VPN-серверов в России под запретом с 2017 года, то есть РКН с этого времени может блокировать любые сайты, где размещается информация по обходу блокировок.

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2 декабря Роскомнадзор сообщил о «планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». На следующий день пользователи интернета из разных городов стали жаловаться на недоступность Tor.