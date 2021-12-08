Можно получить пулю при приближении: принят закон о расширении полномочий полиции

Госдума в третьем — окончательном – чтении приняла закон о расширении полномочий полиции.

Так, теперь сотрудники полиции могут применять огнестрельное оружие, если задерживаемый гражданин пытается приблизится к ним или прикоснуться к его оружию. Человеку не следует сокращать расстояние указанное полисменом.

Полицейские могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Они могут оцеплять указанные места.

Сотрудники полиции смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Также полисмены могут вскрыть автомобиль, ради спасения гражданина или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Полицейские может проникнуть в авто для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Полицейские смогут проникать проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания злоумышленников застигнутых на месте преступления. К этому пункту относятся скрывающиеся граждане и лица, на которых указали потерпевшие и, или свидетели.

Полиция также получила право требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

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Полисмены смогут досматривать граждан и их транспорт при подозрении если имеются основания полагать, что у гражданина есть запрещенные вещества, любое оружие или взрывчатка.