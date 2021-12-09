Муж порезал жену катаной в Рахье  

По информации ivbg.ru, 7 декабря в состоянии средней тяжести в больницу Всеволожска из поселка Рахья госпитализирована 41-летняя женщина.

Вам будет интересно Стрельба в московском МФЦ: видео с камер наблюдения, рассказы очевидцев и причины произошедшего - все, что известно Как сообщал ivbg.ru, 7 декабря 2021 года в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве произошла стрельба. Погибли два... 08.12.2021 204

Во время застолья с 36-летнем супругом произошла ссора. Мужчина взял сувенирный японский меч – катану – и полоснул лезвием по плечу и груди женщины.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.