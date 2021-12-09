Школьников Ленобласти приглашают выразить свое отношение к коррупции

В Ленобласти стартовал ежегодный традиционный областной конкурс видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

Задача конкурса, проводимого в регионе пятый раз, ― воспитание у подрастающего поколения нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2021-2022 учебном году конкурс будет проведен в три этапа: школьный, муниципальный, областной, по итогам которых профессиональное жюри выберет лучшие творческие работы. При этом будет увеличено количество номинаций.

По итогам конкурса победители и лауреаты будут награждены дипломами и подарками.

В 2018 году роликом, победившим в конкурсе, стала работа школьников из Приозерского района. Дети сняли целый кино-спектакль. Он получился с юмором и на злободневную тему. В нем один из школьников отдал земельный участок за приличную сумму.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.