Чемпионке России по боксу подарили стадо баранов

Об этом чемпионка России по боксу Людмила Воронцова, в 2019 году ставшая серебряным призером на Чемпионате мира, сообщила в своем аккаунте в Instagram. Фермеры из ее родного Джидинского района Бурятии подарили ей 50 баранов.

По словам Воронцовой, фермеры «собрали стадо всем миром», после чего пригнали ей животных. Спортсменка не удивилась подобному подарку, но думает о том, чтобы продать животных.

Ведь бараны живут на участке тренера спортсменки, и ухаживать за ними некому.