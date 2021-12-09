Чемпионке России по боксу подарили стадо баранов

Автор: Сергей Агутин
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Об этом чемпионка России по боксу Людмила Воронцова, в 2019 году ставшая серебряным призером на Чемпионате мира, сообщила в своем аккаунте в Instagram. Фермеры из ее родного Джидинского района Бурятии подарили ей 50 баранов.

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Фото: @_vorontsova_03

По словам Воронцовой, фермеры «собрали стадо всем миром», после чего пригнали ей животных. Спортсменка не удивилась подобному подарку, но думает о том, чтобы продать животных.

Ведь бараны живут на участке тренера спортсменки, и ухаживать за ними некому.

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25.11.2021 732
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