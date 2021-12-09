Продавать и приобретать жильё онлайн стало проще

Сделки на рынке жилья с помощью онлайн-аккредитивов набирают популярность. Так, количество аккредитивов, выпущенных Сбербанком на территории Северо-Запада в 2021 году увеличилось в 1,4 раза в сравнении с 2020 годом. А количество агентств недвижимости, которые подключили эту опцию для своих клиентов, выросло в несколько раз.

Роман Львов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Агентства недвижимости стремятся организовать свою работу таким образом, чтобы каждая сделка по купле-продаже жилья проходила безопасно и быстро. С этими задачами прекрасно справляются дистанционные сервисы, а мы предлагаем удобный и надёжный финансовый инструмент для всех участников сделки».

Чтобы воспользоваться онлайн-аккредитивом, агентство недвижимости направляет в банк по защищенным электронным каналам связи информацию о сделке. Банк готовит заявление на открытие аккредитива и загружает его в мобильное приложение покупателя. Открыть аккредитив можно дистанционно в офисе агентства недвижимости, для этого покупателю необходимо зайти в мобильное приложение Сбербанк Онлайн и нажать кнопку «подтвердить». Аккредитив откроется через несколько секунд.

ООО «МакроМир» стали одним из первых агентств недвижимости в СЗФО, которые включили онлайн-аккредитив Сбербанка в пакет услуг по дистанционным сделкам.

Сергей Корчака, директор юридической службы ООО «МакроМир»:

«В компании Макромир мы проводим сделки полного цикла или «Сделки под ключ». Открытие аккредитива в офисе компании занимает считанные минуты, а вся сделка занимает не более двух часов. Сама идея включает в себя безопасный переход права собственности от продавца к покупателю, а также безопасный переход денежных средств от покупателя продавцу. Сервис по дистанционному открытию аккредитива является новым словом в расчётах при проведении сделки. Это кажется невозможным, но теперь всё больше и больше клиентов и партнеров компании воспринимают расчёты через аккредитив Сбербанка в офисе Макромира, как должное».