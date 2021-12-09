Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для своих сотрудников

Субсидия будет составлять 4% от рыночной ставки СберБанка и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и компаний экосистемы Сбера, в которых у нас более 50% участия.

Команда Сбера – амбассадоры нашего бренда. Поэтому нам очень важно давать нашим сотрудникам больше возможностей для пользования нашими продуктами и сервисам.

Надеемся, что новая льгота для сотрудников станет команде хорошим финансовым стимулом, кому-то поможет решить жилищный вопрос или улучшить нынешние жилищные условия, снизить нагрузку по уже имеющейся ипотеке. Мы уверены, что эта инициатива повысит привлекательность нашего социального пакета для сотрудников и укрепит нашу репутацию, как лучшего работодателя на рынке.