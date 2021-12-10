Российские хиты вошли в топы рейтингов в странах СНГ

Больше всего российских представителей эстрады любят в Молдавии.

Треки российских артистов попали в топ-10 самых популярных песен на платформе Apple Music практически во всех бывших республиках СССР. Собственные композиции активно слушают только в Армении и Казахстане, пишет РБК.

Больше всего российских представителей эстрады, помимо самой России, любят в Молдавии. Лидерами по прослушиваниям стали хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, новый совместный альбом рэперов Big Baby Tape и kizaru, а также совместный релиз певца Jony и рэпера HammAli.

Первая десятка на Украине также состоит преимущественно из российских музыкантов. Лишь девятую строчку занимает Иван Дорн, а на шестом месте распложено российско-казахстанское трио HammAli, Navai и Jah Khalib.

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Однако наименее востребованы российские музыканты в Литве: здесь предпочитают британский исполнителей: Adele, Элтона Джона и Эда Ширана, а также певцов из США и Канады.