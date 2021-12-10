В ближайшее время в замерзающей Каменке установят модульную котельную

Ранее ivbg.ru сообщал, что в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти сложилась близкая к чрезвычайной ситуация. В своих квартирах мерзнут жители двух десятков домов. Проблемы с отоплением там случается уже не первый год.

Выяснилось, что есть сбои в работе водогрейных котлов. Одна из котельных не справляется с нагрузкой: у нее не хватает мощности. Еще одна установка не обслуживалась должным образом из-за того, что не было специалистов.

Для устранения аварийной ситуации специалисты будут ликвидировать течь теплообменника, также проведут ревизию комплекта и до 31 декабря примут решение о ремонте или замене оборудования. Для контроля над работой будет организовано дежурство и диспетчерский пункт.

Фото: ЛенТВ24

В ближайшее время в Каменке должны установить модульную котельную. Плату за отопление за декабрь должны пересчитать. В межотопительный сезон в поселке заменят водогрейные котлы на БМК.

Напомним, что сейчас во многих квартирах температура не выше 15-17 градусов, это притом, что работают дополнительные электрические батареи, горит газовая плита, а это небезопасно. Практически во всех семьях маленькие дети, которые вынуждены целые сутки находиться в верхней одежде.