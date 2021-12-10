В Петербурге продажи новогодних украшений для дома выросли на 47% относительного прошлого года

Интернет-магазин Lamoda сравнил прошлогодние показатели покупательской активности петербуржцев в канун новогодних праздников с нынешним годом. Судя по данным, платёжеспособность и любовь к украшению дома у петербуржцев сильно возросли.

Так, продажи украшений для дома в декабре-ноябре этого года выросли на 47% по сравнению с прошлым, а елочные игрушки стали покупать в 6 раз чаще, делится данными Lamoda.

Согласно подсчетам, жителям города на Неве особенно понадобились в 2021 году украшения для новогодней елки — спрос на них вырос аж на 528%. Кроме того, горожане также купили почти в 4 раза больше сервировочных салфеток и в 1,5 раза больше декоративных фигурок.



Для создания новогоднего уюта петербуржцы обновляют скатерти, кухонный текстиль и ароматические свечи — спрос на них в вырос на 620%, 427% и 156 %, соответственно.

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Также онлайн-платформа Lamoda сравнила спрос на товары, создающие уют в домах перед Новым годом в Москве и Санкт-Петербурге. Выяснилось, что петербуржцы чаще жителей столицы покупают полотенца, а к ароматерапии прибегают реже — в городе на Неве доля продаж на 6% меньше, чем в Москве.

В заключении исследования интернет-магазин посчитал, что комплект для создания уюта в канун Нового года обойдется россиянину, примерно, в 7-8 тысяч рублей. Такой комплект состоял бы из набора елочных игрушек, гирлянды, декоративного венка для интерьера, набора декоративных фигурок, аромадиффузора и набора сервировочных салфеток.