Кашемир и драгоценности украли из квартиры во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 10 декабря около 18:30 в полицию Всеволожского района обратилась 56-летняя жительница Всеволожска.
Неизвестный взломал дверь ее квартиры в 10-этажном доме на улице Василеозерской. Его добычей стали кашемировое пальто, золотое обручальное кольцо, серьги и перстень. Общий ущерб составил 58 тысяч рублей.
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Подробности: агрессор из Твери из ревности облил кислотой бывшую девушку из Ленобласти и ее нового парня в Петербурге
Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облил кислотой человек на фото ниже 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по...
11.12.2021 119