Кашемир и драгоценности украли из квартиры во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 10 декабря около 18:30 в полицию Всеволожского района обратилась 56-летняя жительница Всеволожска.

Неизвестный взломал дверь ее квартиры в 10-этажном доме на улице Василеозерской. Его добычей стали кашемировое пальто, золотое обручальное кольцо, серьги и перстень. Общий ущерб составил 58 тысяч рублей.

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.