Доктор Мясников предположил, что Covid-19 пришел навсегда

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус начинает занимать свою нишу привычных человеческих инфекций, как грипп или ОРВИ.

Об этом делится портал MK.ru.

Непрерывно повторяющиеся волны запретов, локдаунов, ограничений передвижения на фоне имитации повсеместного масочного режима навечно? Вакцинация как альтернатива?, — задается вопросом Мясников.

По его словам, вакцинация и ревакцинация по несколько раз в год несомненно являются альтернативой. Однако он заявил, что будут приходить новые штаммы и эффективность вакцин будет меняться. Поэтому, по его мнению, важно, чтобы продолжалась разъяснительная работа.

Но шанс на прежнюю жизнь у людей есть, считает Мясников. Для этого он призвал каждого внести свой «статус вакцинированного/ревакцинированного» в общую копилку, «иначе так и будем жить в масках».