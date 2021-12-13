Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти

Обычно такие шары наблюдаются на берегах больших водоемов, на Ладожском озере и на Финском заливе.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии ледяных яиц, которые были сделаны на водопаде Ахвенкоски в Карелии.

— Достаточно крупные ледяные яйца закручиваются в интересный водоворот, ударяясь друг об друга издают громкие глухие звуки, — написала авторка поста.