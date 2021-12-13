Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти

Обычно такие шары наблюдаются на берегах больших водоемов, на Ладожском озере и на Финском заливе.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии ледяных яиц, которые были сделаны на водопаде Ахвенкоски в Карелии.
— Достаточно крупные ледяные яйца закручиваются в интересный водоворот, ударяясь друг об друга издают громкие глухие звуки, — написала авторка поста.
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09.12.2021 907