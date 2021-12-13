Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Обычно такие шары наблюдаются на берегах больших водоемов, на Ладожском озере и на Финском заливе.

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Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Ледяные яйца образовались недалеко от границ Ленобласти Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, Ленобласть, ледяные яйца, карелия, зимаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии ледяных яиц, которые были сделаны на водопаде Ахвенкоски в Карелии.

— Достаточно крупные ледяные яйца закручиваются в интересный водоворот, ударяясь друг об друга издают громкие глухие звуки, — написала авторка поста.
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