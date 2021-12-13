Жители Всеволожска высмеяли установленную к Новому году елку

В микрорайне Бернгардовка во Всеволожске Ленобласти установили новогоднее дерево, которое, по мнению местных жителей, слишком уродливо.

«Администрация города Всеволожска испытывает любовь и уважение к жителям микрорайона Бернгардовка, поставив обалденную елочку в нашем районе. Позорище и стыд», — написала местная жительница.

Действительно, судя по фото, елка не дотягивает до праздничного декора: игрушек очень мало, верхушка покосилась, а декоративное ограждение вокруг елки уже давно пора обновить.