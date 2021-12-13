Цена на газ в Европе превысила 1 300 долларов впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе во время торгов, проходивших в понедельник, поднялись выше отметки $1300 за тыс. куб. м. Соответствующие данные зафиксированы биржей биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднималась $1381 за 1 тыс. куб. м. После этого рост цен пошел на замедление до $1358 за тысячу кубометров – это на 8,25% больше расчетной цены в пятницу. Как подчеркивают эксперты, отметка в $1300 была превышена впервые с октября.

Как пишет «Коммерсант», рост цен на природный газ случился на фоне недавнего заявления главы, которое сделала глава МИД Германии Анналены Бербок о невозможности ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2» из-за несоответствия предписаниям Евросоюза.