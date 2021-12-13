Спортсменка из Выборгского района выиграла Первенство мира по тайскому боксу

17-летняя Ольга Наумкина стала победительницей Первенства мира по тайскому боксу.

Ольга Наумкина занимается в спортивном клубе «Дракон» Выборгского района и входит в юниорскую сборную России.

Чемпионат и Первенство мира по тайскому боксу прошли с 5 по 11 декабря в столице Таиланда ― городе Бангкок. Всего Российская сборная по тайскому боксу завоевала 108 медалей на чемпионате и первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке — впервые детская, юношеская, юниорская, молодёжная и взрослая мужские и женские сборные собрались вместе — всего 200 человек.